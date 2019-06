Vietri sul mare – Cetara gara di nuoto spettacolare, ma Della Monica la blocca a metà VIDEO

Vietri sul mare – Cetara gara di nuoto spettacolare, ma Della Monica la blocca a metà

. Giornata meravigliosa per nuotare in Costa d’ Amalfi, la partenza dalla porta della Costiera amalfitana dove da Salerno sono arrivati da tutta Italia per prenotare in alberghi e ristoranti anche e sopratutto a Cetara, ma a un certo punto c’è stato il divieto di nuotare nei mari di Cetara , divieto reso noto solo 24 prime . “Bellissima gara organizzaa benissimo dalla associazione Peppe Lamberti – dice il professor Albo Barba -, quello che non si capisce è perchè mai il sindaco di Cetara abbia impedito la possibilità di nuotare di fronte alle sue acque 24 ore prima ” Insomma chi ci capisce è bravo, dopo la vicenda del depuratore , un dispetto fra i due comuni che danneggia solo il turismo e lo sport? https://www.facebook.com/PeppeLambertiNuotoClub/videos/2123731667755277/