Vietri sul mare. Black out a Marina, ancora disagi causati dall’ENEL in Costa d’ Amalfi dopo Positano Elettricità a singhiozzo a marina di Vietri, esplode la protesta dei commercianti: «Ci sono sere che abbiamo problemi con i gelati. Oltre ai danni, registriamo problemi enormi con i nostri clienti». I blackout si sono registrati negli ultimi giorni e hanno esasperato gli animi. Dalla società di gestione (Enel) spiegano: «C’è stato un guasto sulla rete di media tensione, i tecnici sono intervenuti e hanno cambiato lo schema sulla rete elettrica». In poco meno di un’ora l’erogazione della corrente elettrica è stata ripristinata. La scorsa settimana si era verificato un altro black out. «Si tratta di guasti accidentali per le temperature elevate. Gli investimenti permettono interventi da remoto e la disponibilità di linee per la ripresa del servizio elettrico senza che i cittadini debbano attendere i tempi di riparazione». Il sindaco De Simone è intervenuto sulla vicenda, scrive Antonio Di Giovanni. «Negli ultimi giorni si è verificato più volte un abbassamento dell’energia elettrica. Il problema è legato alla centrale elettrica di Nocera. Sono sicuro che l’Enel provvederà a risolver il problema». Mentre dal lato di Salerno non ci sono stati interventi, dal lato di Positano non dovevano esserci più questi problemi