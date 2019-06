Vietri – Cetara. Le prime perle 2019. La gara di nuoto arriva alla 20a edizione

Stamattina, presso il Circolo Canottieri Irno di Salerno, si è tenuta la Conferenza Stampa di presentazione della gara di nuoto Cetara – Vietri organizzata dalla Peppe Lamberti Nuoto Club e giunta ormai alla ventesima edizione. Anche quest’anno, Marevivo sarà presente per dare assistenza in mare ai partepanti a questa iniziativa di grande importanza per la valorizzazione del nostro mare e del nostro territorio.

Nel video, il saluto e la presentazione del Segretario della Delegazione Salerno e Costiera Amalfitana, l’avv. Pietro Vuolo.