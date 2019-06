Veicolo in fiamme in questo momento tra Vico Equense e Meta, in zona Punta Scutolo. Poco distante dall’Hotel Mega Mare un veicolo ha preso fuoco, per ragioni che ancora non sono note. Tanta paura per i residenti: le fiamme si sono alzate in tempi brevissimi e hanno rischiato di coinvolgere la vegetazione poco distante. Subito sono intervenuti i Vigili del Fuoco che stanno domando l’incendio. Intervenuti anche gli agenti di Polizia Municipale.

Aggiornamenti – 15.25: A mezz’ora dalle prime fiamme la situazione, per quanto riguarda la viabilità, è abbastanza tragica: per ora passano soltanto i motoveicoli diretti a Sorrento.

Foto Charly 57