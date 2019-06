Vico Equense. Un 45enne entra in un bar armato di coltello e tenta una rapina, arrestato dai carabinieri e condotto in carcere

Vico Equense. Un 45enne di Fondi, in provincia di Latina, ha mangiato una pizza e bevuto una birra in un locale di Piazza Umberto I senza pagare il conto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, prima di andarsene si è impossessato di un coltello e si è recato in un bar di Via Nicotera minacciando con l’arma i due anziani titolari, moglie e marito, e chiedendo loro di consegnargli tutto l’incasso. Il proprietario non ha perso il controllo ed ha reagito impugnando una bottiglia e, nel frattempo, la moglie è riuscita a chiamare i Carabinieri che, giunti immediatamente sul posto, hanno tratto in arresto il 45enne che è stato condotto in carcere con l’accusa di tentata rapina.