Vico Equense, tariffe parcheggio spiagge aumentate. PD: “Il sindaco non dice nulla”

Un rincaro delle tariffe per quanto riguarda la sosta con ciclomotori e autovetture che non è piaciuto al Partito Democratico. Stiamo parlando del Comune di Vico Equense, che ha reso note le nuove tariffe per la sosta a Marina di Vico e Marina di Aequa. L’aumento sarebbe relativo alla sosta con ciclomotore (si passa da 2 euro dello scorso anno a 3 euro attuali), per i residenti e non residenti (in questo caso si parla di 5 euro). Per quanto riguarda le autovetture, la cifra è rimasta quella di 3 euro per i residenti e 7 euro per i non residenti. Nell’immagine potete vedere i periodi in cui sono attive le tariffe. Il Partito Democratico Circolo Fermariello ha così commentato la cosa: “Quello che il sindaco non dice! Ancora aumenti per i cittadini di Vico Equense”.