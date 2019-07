Vico Equense Faito: quando la bellezza entra a tavola, sospesi tra montagna e mare in uno scenario paradisiaco sul belvedere . Si scappa dalla calura estiva e a mezz’ora dalla costa di Sorrento arriviamo sul monte più bello della Campania, da qui il Golfo di Napoli, Capri , Ischia, Punta Campanella, una vista spettacolare dal bar Belvedere poi per pranzo scegliamo Il Ristorante Hotel Sant’Angelo. Qui con la sua tipica cucina locale ci ha deliziato il cuore e l’animo con le classiche pappardelle al cinghiale e tagliata di manzo , carne selezionata a Ticciano, con rughetta scaglie e pomodorini. Tutto condito al punto giusto. Complimenti alla cuoca ed a tutti per l’accoglienza e la gentilezza, da tutti noi di Positanonews!