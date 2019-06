Vico Equense. Sabato 22 e domenica 23 giugno al Palazzetto dello Sport il Vico Basket Day

Manca ormai pochissimo all’edizione 2019 del Vico Basket Day! Sabato 22 e domenica 23 giugno, nella cornice del Palazzetto dello Sport, avrà luogo la sesta edizione del torneo vicano. Tante novità anche quest’anno: la più importante è certamente l’inserimento del “Vico Basket Day” all’interno del circuito nazionale “33bk streetball”.

Quest’anno, il vincitore del torneo andrà a svolgere le finali nazionali a San Benedetto del Tronto! Altrettanto importante l’introduzione di due nuove categorie. Ci sarà infatti la categoria Femminile e la categoria under 14, entrambe per la prima volta.

Confermate tante partnership, ma anche nuovi sponsor, ed anche quest’anno con l’iscrizione al torneo si avrà diritto alla maglia da gioco, un buono per un lettino omaggio presso il “Lido da Vittorio” e un voucher sconto presso “Skipper Sport”. Altra novità è la serata post-torneo che si terrà presso la pizzeria “Al Buco”: per tutti gli iscritti ci sarà un voucher che, con soli 5 euro, da diritto ad una pizza accompagnata da una bibita a scelta. La formula del torneo sarà quella dei gironi con una successiva fase ad eliminazione diretta che porterà fino alla finale prevista nella serata del 23 giugno.

Marco Vitale, organizzatore del torneo, è sempre stato un grande appassionato di pallacanestro: “Questo sport per noi che lo pratichiamo è gioia, e l’obiettivo primario di questo torneo è sempre quello di regalare gioia e divertimento a tutti gli appassionati come me che vengono a giocare al palazzetto dello sport. Quest’anno abbiamo tante novità importanti, come ad esempio l’accesso alle finali nazionali di San Benedetto del Tronto. Questo fa capire quanto cerchiamo di migliorare di anno in anno offrendo un servizio sempre migliore nonostante i costi di iscrizione rimangono stabili. Anche quest’anno l’arbitraggio sarà di grande livello con ben 3 arbitri che orbitano tra la serie D e la serie C. Come sempre, non potrà mancare l’atteso 3-point Contest che ci ha sempre regalato grandi emozioni. Mi auguro che anche quest’anno il palazzetto possa riempirsi di appassionati con tanta voglia di divertirsi”.