Vico equense rimane senza acqua ecco dove

Vico equense rimane senza acqua ecco doveGORI comunica che a causa di un guasto improvviso sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione da lunedì 17 giugno 2019 alle 23:50 a martedì 18 giugno 2019 alle 05:00, nelle seguenti zone del comune di Vico Equense:

Via Raffaele Bosco, Via Montariello, Bivio Belvedere, Localita’ Moiano, Via Nuova Faito , Via Caprile , Via Cirignano , Via Veterina , Via Cocorullo , Via Vecchia Patierno , Via Campidoglio , Via Lavinola , Piazzetta Arola , Via Ticciano , Via Badessa , Localita’ Preazzano