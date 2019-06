Vico Equense. A quanto le deleghe per gli assessori?

Il Partito Democratico di Vico Equense rende noto che la Giunta Municipale nominata dal Sindaco Buonocore, con Decreto nr. 16091 del 28/05/2019, non è stata ancora messa nella condizione di lavorare. Infatti ad oggi, nonostante siano state solennemente annunciate nel corso del Consiglio Comunale del 21 Maggio scorso, non sono state assegnate le Deleghe ai singoli Assessori.

Dopo aver tenuto ferma l’attività amministrativa per oltre un mese a seguito delle dimissioni dell’ultimo Assessore donna in Giunta (col venir meno della quota rosa), la attività amministrativa rischia di tornare nuovamente a paralizzarsi mancando un chiaro e preciso indirizzo politico.

Non si capisce il senso di questo ritardo. Sicuramente è una atteggiamento grave ed irresponsabile che lascia la gestione dell’ordinario alla buona volontà dei singoli funzionari. La mancata assegnazione delle deleghe potrebbe forse dipendere dal fatto che tutto quel nervosismo, che ha caratterizzato la vita politica della maggioranza in questi ultimi mesi, non ha ancora trovato una quadra. E mentre si perde il tempo nel trovare un improbabile equilibrio fra becere posizioni di potere e piccoli interessi di bottega, nel frattempo, la città è abbandonata a se stessa ed ai suoi problemi.

Il Direttivo del Circolo