Vico Equense, parcheggio Bikini: lavori terminati, accordo Comune-Scarselli sas

E’ stato trovato un accordo tra il Comune di Vico Equense e la società Scarselli sas per quanto riguarda l’area della variante della Statale Sorrentina, a Pozzano. A rivelarlo sono i colleghi di Metropolis. Difatti, l’accordo permetterà al Comune di Vico di incassare un canone per la gestione della superficie, utilizzata come parcheggio durante l’estate: l’accordo avrà scadenza il prossimo 31 maggio. Ricordiamo che la Scarselli Sas si occupa della gestione dell’impianto balneare Bikini. La cifra del canone si aggira intorno ai 18 mila euro.

Anas e Comune si erano già accordate a novembre scorso per la cessione delle aree della carreggiata in località Pozzano. Molto probabilmente, al termine dell’accordo stipulato (come detto 31 maggio 2020), il Comune di Vico Equense deciderà di mettere a bando la superficie in questione, con procedura di licitazione privata, ovvero una gara nella quale sono invitati a partecipare solamente i soggetti (in questo senso è privata) che sono considerati idonei, in base ad una valutazione in via preliminare, a concludere il contratto. In questo caso sarà l’amministrazione a definire lo schema negoziale, per cui il privato non può negoziare i contenuti del contratto.