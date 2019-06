Vico Equense – La nostra Food experience in diretta. Festa a Vico sotto la pioggia, festa fortunata? Non è proprio detto, però grazie alla passione e all’organizzazione sono riusciti a fare un bellissimo evento. Positanonews, il primo quotidiano online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, non poteva mancare, e siamo stati in diretta , occhio ai nostri della costa d’ Amalfi e Sorrento, Minori, ma anche altri da Napoli, Caserta, la Maremma , insomma davvero emozionante, un percorso di umanità . E non poteva mancare la nostra intervista esclusiva a Gennarino Esposito , ma come è nata questa Festa, come è cresciuta così tanto? “Devo capirlo ancora, devo ancora andare dallo psicanalista” , la risposta. Insomma dalla follia e dalla bellezza nascono i grandi geni, e questa è stata una genialata per Vico , per la Campania, per l’ Italia del Sud, forse l’appuntamento più importante, a Verona il Vinitaly, a Torino Slow Food e a Vico Festa a Vico, ed ecco il comunicato..

È stata una Repubblica del Cibo intrigante, affollata, ricca di sapori e suggestioni. La prima serata della diciassettesima edizione di Festa a Vico, la kermesse di gastronomia e solidarietà organizzata da Gennaro Esposito, chef due stelle Michelin della Torre del Saracino, ha visto oltre 10.000 presenze per le strade di Vico ma soprattutto ha portato alla donazione di 79.000 euro a favore delle sette Onlus selezionate per partecipare alla Festa. Neppure la pioggia ha frenato dunque lo svolgimento della manifestazione che oggi proseguirà con l’inaugurazione di “soSTAnza”, la vera “Manima” della Festa: un distillato delle materie prime di qualità del territorio italiano. Al Moon Valley quasi quaranta artigiani del gusto faranno compiere agli addetti ai lavori un viaggio indimenticabile tra prodotti di eccellenza che rappresentano il meglio della nostra gastronomia. In serata, invece, l’attesissima Cena delle Stelle da Pizza a Metro: serata di gala – già “sold out” da tempo, con ben sedici chef pluristellati ai fornelli che prepareranno i seguenti piatti (i dieci dessert saranno curati da altrettanti Maestri AMPI, “capitanati” per l’occasione da Carmine Di Donna, pastry chef della Torre del Saracino).

APERITIVI

Bon bon di granchio reale, chutney piccante di frutta e verdure – Bruno Barbieri – Giudice Masterchef/Consulting

Scampo all’aceto di sambuco, melanzane e peperoni – Matteo Baronetto – Del Cambio * – Torino

Tartare di tonno con latte di cocco e lime – Antonino Cannavacciuolo – Villa Crespi ** – Orto San Giulio (No)

Arancino di riso con ragu di tonno al fin occhietto selvatico – Pino Cuttaia – La Madia ** – Licata (Ag)

Gelato di arachidi, zappetta di olive e bottarga di tonno – Gennaro Esposito – La Torre del Saracino ** – Vico Equense (Na)

La mia tartare – Giorgio Locatelli – Locanda Locatelli * – Londra UK

Patate alla cacciatora e baccalà – Valeria Piccini – Da Caino ** – Montemarano (Gr)

Bigné al nero di seppia farcito di ricotta e fior di latte su crema di alici in tortiera e uovo di seppia – Francesco Sposito – Taverna Estia ** – Brusciano (Na)

Ombrina su porro brasato maionese di aglio orsino, vingrette all’acetosa e mela verde – Giancarlo Perbellini – Casa Perbellini ** – Verona

ANTIPASTI

Raviolo di pane con stoccafisso selezione Tagliapietra mantecato al l’olio extravergine di oliva con erbe aromatiche all’aceto di miele – Alessandro Negrini e Fabio Pisani – Aimo e Nadia ** – Milano

PRIMI PIATTI

Tubetti con patate, battuto di ostriche e lime, pop corn di maiale – Giuseppe Mancino – Il Piccolo Principe ** – Viareggio (Lu)

Risotto al latte di bufala, bruschetta e ricci – Nino Di Costanzo – Dani Maison ** – Ischia (Na)

Ravioletti di gallina fidentina su vellutata di urzano e ortaggi verdi di primavera – Massimo Spigaroli – Antica Corte Pallavicina * – Polesine Parmense (Pr)

Ah’ Matriciana – Giancarlo Morelli – Pomiroeu – Seregno (Mb)

SECONDI PIATTI

Trota, melone, frutto della passione, vaniglia e verdure confit – Maurizio e Sandro Serva – Le Trota ** – Rivodutri (Ri)

Un maiale a Cetara – Cristiano Tomei – L’Imbuto – Lucca



INFO CAMMINO

Festa a Vico, dunque, sta facendo registrare un incredibile successo di pubblico visto che anche il Cammino di Seiano di domani, martedì, si avvia verso il “tutto esaurito”. Sono infatti poco meno di 150 gli ingressi ancora disponibili a fronte di una donazione di 120 euro ad una delle Onlus, i cui progetti sono stati selezionati per la Festa. L’invito da parte dell’organizzazione è dunque quello di munirsi preventivamente del titolo di ingresso, che dà anche la possibilità di parcheggiare alla Marina di Seiano. Per ragioni di ordine pubblico, infatti, non sarà possibile in alcun modo raggiungere l’ingresso del Cammino di Seiano senza essere in possesso del tagliando di accesso. Onde evitare spiacevoli inconvenienti, dunque, l’organizzazione della Festa esorta coloro che fossero interessati a visitare il sito www.festavico.com per selezionare la Onlus cui effettuare la donazione e procedere con la formalizzazione della stessa per la serata di martedì.