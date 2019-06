Questa mattina nella splendida cornice del giardino del Castello Giusso di Vico Equense, gli alunni di 4 anni della scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Costiero si sono ritrovati con le maestre e le loro famiglie per vivere insieme un momento di partecipazione condivisa, legato alla programmazione educativo-didattica svolta durante il corso dell’anno scolastico.

Le unità di apprendimento, riguardanti il percorso “Scoperte Straordinarie” – Amico Albero, sono state improntate per far avvicinare i bambini alla conoscenza del proprio territorio, entrando in sinergia con esso e per far accrescere in loro un atteggiamento di curiosità ed interesse verso gli alberi in generale.

Le varietà, le diversità di specie che li contraddistinguono, le forme, i colori che li caratterizzano donano bellezza all’ambiente in cui crescono e vivono. L’amico albero, visto nei panorami, nei paesaggi, nell’arte, che cambia, che dona, che diventa magico-fatato, ha permesso ai piccoli di formulare ipotesi, di sperimentare, di creare e realizzare manufatti che sono stati posti un po’ ovunque in questa splendida cornice del Castello Giusso.

Grazie alla collaborazione della Preside dott.ssa Debora Adrianopoli, dell’avvocato Alessandro Fimiani e di tutti coloro che si sono impegnati per la riuscita di questa giornata, i bambini hanno avuto la possibilità di liberare la propria fantasia dipingendo su cavalletti e poi successivamente insieme ai loro genitori hanno avuto la possibilità di realizzare un pannello murales ispirandosi dalla natura circostante.