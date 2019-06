Vico Equense: Durante il Festa a Vico sarà registrato Masterchef

Quest’anno i giudici di Masterchef Italia saranno presenti a Festa a Vico. Un ritorno alla giuria a tre per il talent di Sky, dato che quest’anno i giudici saranno solamente Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri.

Joe Bastianich, invece, che è stato presente per ben 8 edizioni, non farà parte del programma quest’anno. A Vico Equense, Sky, insieme ai giudici, registrerà una puntata di Masterchef in esterna, che vedrà probabilmente i concorrenti cimentarsi in una prova che consentirà loro di superare la qualificazione.

Non si sa ancora dove sarà registrata, e non sappiamo (ancora) in quale dei tre giorni (dal 2 al 4 giugno) i concorrenti di MasterChef Italia saranno chiamati a farsi giudicare.

In questi giorni Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli sono alle prese con le prime fasi di selezione degli aspiranti chef che entreranno poi nelle cucine di Sky, a partire dal prossimo dicembre. Qui si consumeranno le sfide – tra Mystery Box, Invention Test, prove in esterna e Pressure Test – che porteranno all’incoronazione del MasterChef italiano, titolo che quest’anno è andato alla talentuosa trentunenne di Aci Sant’Antonio in provincia di Catania e al suo menù di degustazione “Fra me e me”.