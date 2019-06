Vico Equense, escrementi di cani: il Comune avverte i padroni. “Multe fino a 500 euro”

Il Comune di Vico Equense fa guerra ai padroni di cani incivili. Poco fa ilSindaco Andrea Buonocore ha firmato un’ordinanza per l’obbligo di provvedere, da parte di tutti i proprietari o conduttori di cani, oltre all’immediata rimozione degli escrementi solidi degli animali, al lavaggio delle eventuali deiezioni liquide prodotte dagli animali nei luoghi pubblici come strade, piazze, giardini o parchi e sui muri di affaccio di stabili privati, soglie d’immobili, veicoli parcheggiati sulla pubblica via, bocche di lupo e cantine.

Si legge: “Chi accompagna il cane dovrà quindi munirsi di paletta e sacchetto per la raccolta degli escrementi e adeguati contenitori d’acqua per rimuovere immediatamente le deiezioni liquide. Il provvedimento si è reso necessario, in seguito alle numerose lamentele pervenute al Comune, per garantire il mantenimento dell’igiene del suolo pubblico e il decoro della Città. La sanzione prevista in caso d’inadempienza va da 25 a 500 euro“. Gli obblighi dell’ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani da guida e a persone con problemi di disabilità fisica o mentale, e ai cani in dotazione alle Forze di Polizia durante l’esercizio delle proprie funzioni.