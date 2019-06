Vico Equense, dubbi sui permessi: sequestrati tavolini di un locale in piazza Umberto I

Sono stati sequestrati alcuni giorni fa i tavolini e le sedie posti all’esterno di un noto localino di Vico Equense, sito in piazza Umberto I. A raccontare l’inchiesta sono stati i colleghi di Metropolis. Il tutto ruoterebbe attorno ad irregolarità nei permessi; nella fattispecie, secondo gli inquirenti, sarebbero state riscontrate irregolarità nelle procedure amministrative di rilascio dei permessi e delle possibili omissioni negli accertamenti anti-abusivismo.

Ecco perché la Guardia di Finanza ha difatti posto i sigilli alle sedie e ai tavolini all’esterno del locale: si tratta, in totale, di 10 tavolini, 40 sedie e 2 ombrelloni. Ora resta da capire come andrà avanti la cosa e come riusciranno a difendersi i titolari del locale che, tra le altre cose, stava riscuotendo discreto successo nel Comune della Penisola Sorrentina. Vi terremo aggiornati.