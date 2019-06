Vico Equense – Castellammare . Incidente moto fra le gallerie, caos traffico. Testimonianza di Lauro

Vico Equense – Castellammare di Stabia. Al momento abbiamo poche notizie , ma le forniamo per dare comunque delle informazioni ai viaggiatori che leggono Positanonews Penisola Sorrentina . Un incidente ad una motocicletta, di cui non conosciamo la dinamica, ma la conseguenze è traffico da e per Sorrento e l’uscita dell’autostrada Napoli – Salerno alle 21 ora in cui scriviamo.

Ma anche oggi pomeriggio vi sono stati grossi problemi “Sono stato bloccato un’ora in galleria a Seiano – ci dice il giornalista Raffaele Lauro -, non so ancora perchè, ma non si potrebbe avvisare con dei cartelli elettronici i viaggiatori per diminuire i disagi portandoli a percorsi alternativi?”

Venerdì inoltre una giornata campale di traffico in Penisola sorrentina per tutta la mattina, non sempre ne scriviamo, visto che oramai è quasi la normalità. E dire che a Villa Fondi c’è stato un convegno importantissimo che ha visto l’assenza dei sindaci. Fra l’altro c’era anche l’assessore della Regione Campania Discepoli, venuto appositamente e rimasto tutta la giornata, poi ci si lamenta che non si viene ricevuti, quando poi vengono qui nessuno si interessa.. E questo la dice lunga sul vero impegno dei primi cittadini della Terre delle Sirene.