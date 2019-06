Vico Equense-Castellammare, frane sul Faito: la Regione invia un esperto del Genio Civile

Vico Equense. Sarà inviato un tecnico del Genio Civile da parte della Regione per supervisionare il progetto del valore di 10 milioni di euro per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del Monte Faito. A rivelarlo sono i colleghi di Metropolis.

L’esperto in questione verrà messo a disposizione del Comune di Castellammare di Stabia per cercare di trovare una soluzione adeguata al dissesto idrogeologico che ha visto protagonista il monte Faito negli ultimi tempi. Una situazione che noi di Positanonews abbiamo spesso affrontato, denunciando le condizioni in cui diversi abitanti della zona versano. Il dirigente ai Lavori Pubblici Giuseppe Terracciano ha nominato responsabile unico del procedimento l’ingegnere Antonio Malafronte, in servizio presso il Genio Civile di Napoli: questo avrà il compito di attuare il piano di manutenzione straordinaria che dovrebbe cancellare il rischio frane, anche per quanto riguarda il centro antico di Castellammare.

Era stato lo stesso Comune di Castellammare a chiedere alla Regione personale tecnico necessario per l’espletamento dell’incarico di Rup, per carenza di personale qualificato. Il progetto verte in particolar modo sul giusto deflusso delle acque piovane; inoltre, si punta anche a ripristinare la vecchia strada di collegamento tra Castellammare di Stabia e la montagna stessa.