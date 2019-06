Vico Equense, auto in fiamme alla galleria di Seiano

Vico Equense. Auto in fiamme all’uscita della galleria di Seiano, in direzione Castellammare di Stabia. Fumo e fiamme sono uscite dal vano motore nel retro di un maggiolino, che si è fermato sulla SS 145 nelle immediate vicinanze della galleria. Un estintore è stato usato per spegnere il fuoco, nel mentre sono stati allertati i soccorsi che sono giunti prontamente sul posto. Consigliamo di non procedere su questa strada e di intraprendere percorsi alternativi. Si attendono aggiornamenti.