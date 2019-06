Vico Equense, il 26 giugno sospensione erogazione idrica. Il comunicato della GORI

Vico Equense. Il giorno 26 giugno in alcune zone sarà sospesa l’erogazione idrica. Di seguito riportiamo il comunicato della GORI:

“GORI comunica che, causa lavori, è programmata la sospensione dell’erogazione idrica dalle 09:00 alle 16:00 di mercoledì 26 giugno 2019, nelle seguenti zone del comune di Vico Equense:

Vico Via Belvedere, Via Nuova Belevedere, Via Vecchia Belvedere, Via Vergini, ed in tutte le traverse della zona.

Gli operatori GORI restano a disposizione per ogni ulteriore informazione.