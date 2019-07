Ventura e’ il nuovo allenatore della Salernitana

Sarà Giampiero Ventura il futuro tecnico della Salernitana. L’ex trainer di Cagliari, Sampdoria, Napoli, Torino e Chievo Verona, riparte dalla serie B. Il 70 enne tecnico genovese (ex centrocampista di Sampdoria e Sanremese) viene da due esperienze non proprio positive sulla panchina della Nazionale maggiore e del Chievo. Con gli azzurri, clamoroso fu nel 2017 il tonfo nello spareggio play off per Russia 2017 con la Svezia che escluse l’Italia da una competizione Mondiale (evento che mancava da 60 anni). Di poi l’esperienza in massima serie con il Chievo Verona durata poco più di quattro partite. L’ultimo anno in B, Ventura lo ha passato sulla panchina del Torino che condusse in serie A. In massima Serie, Ventura ha disputato buone stagioni con Cagliari, Sampdoria, Bari ed Udinese. Negli ultimi anni il suo curriculum ha vissuto un evidente parabola discendente: che sia Salerno l’anno giusto per l’ultimo rilancio della carriera? Al campo come sempre l’ardua sentenza.