Venezia-Salernitana il ritorno oggi alle ore 18. Queste le formazioni

In laguna per giocarsi la salvezza, più di venti anni fa la formazione granata riuscì a collezionare uno 0-0, utile per colmare l’emorragia di punti in trasferta. Altri tempi, altra formazione, altra categoria: allora si lottava al “Penzo” per mantenere la massima serie, ora si arriva in laguna per mantenere la caffetteria. Eppure quel risultato ad occhiali consentirebbe ai granata di assicurarsi il secondo spareggio salvezza in quattro anni di gestione Lotito-Mezzaroma. La Salernitana è da febbraio che non vince in trasferta, ma quest’oggi servirà non perdere, i veneti possono avere la meglio sui granata solo vincendo con due reti di scarto. Menichini conferma il 4-3-3, ovvero il blocco difensivo di mercoledì sera con variazioni in attacco ed in mediana, ove Di Tacchio sarà affiancato da A. Anderson come mezz’ala ed Odjer. In attacco ai lati di Djuric agiranno Jallow e Casasola al posto di Orlando. Questa la formazione: Micai, Pucino, Mantovani, Migliorino, Lopez, Odjer, Di Tacchio, A.Andeson, Casasola, DJuric, Jallow. Allenatore Leonardo Manichini. Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna