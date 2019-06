Venezia-Salernitana ad Aureliano: precedenti in attivo; al VAR Nasca e Piccinini

La gara con la quale si concluderà, almeno in quanto all’aspetto agonistico, la tribolatissima Serie B 2018-2019 è stata affidata ad uno degli arbitri più esperti della categoria. Sarà infatti il signor Gianluca Aureliano di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Imperiale di Genova e Di Giudici di Sesto Latino nonché dal quarto uomo Abbattista di Molfetta e dagli addetti al VAR Nasca di Bari e Piccinini di Forlì, a dirigere la gara di domani tra Venezia e Salernitana. Numerosi i precedenti tra il fischietto emiliano e i granata, con un bilancio totale di cinque vittorie, quattro pareggi ed una sconfitta: il primo incrocio risale alla stagione 2010-2011 (Salernitana-Monza 2-0); successivamente si segnalano ben quattro match nel primo campionato di B dell’era romana (Livorno-Salernitana 0-0, Perugia-Salernitana 1-1, il controverso Salernitana-Pescara 2-2 e Salernitana-Livorno 3-1), tre nella stagione 2016-2017 (Salernitana-Pescara 0-0 con gol fantasma di Donnarumma, Salernitana-Perugia 2-1 e Trapani-Salernitana 1-0) e due belle vittorie a cavallo delle due ultime stagioni (rispettivamente Salernitana-Avellino 2-0 e Salernitana-Verona 1-0). Nel corso di questa stagione il signor Aureliano ha diretto 13 gare in B, esibendo per 68 volte il giallo, per 4 volte il rosso – uno solo diretto, nel derby calabrese tra Crotone e Cosenza – e concedendo ben 5 rigori. Attenzione, dunque, ai contatti in area…

I convocati di mister Menichini: Casasola di nuovo a disposizione, aggregato Volpicelli

All’esito della seduta di rifinitura mattutina, mister Menichini ha diramato l’ultima lista dei convocati della stagione. Sono due le novità rispetto a mercoledì: Casasola rientra nella lista dei convocati dopo il grave lutto familiare ed al gruppo viene aggregato anche Emilio Volpicelli.

Di seguito l’elenco completo:

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;