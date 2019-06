Ieri parlavamo di Venezia per l’Antica Regata delle Repubbliche Marinare con Amalfi, oggi una notizia che ci ricorda Schettino a Sorrento, che poteva avere più gravi conseguenze.

Una nave da crociera della Msc stamattina verso le 8.30 all’altezza del canale della Giudecca probabilmente per un’avaria ha perso controllo ed è andata a sbattere contro il battello fluviale turistico «Michelangelo»: si tratta di uno dei battelli gran turismo che risalgono il Brenta per il tour delle ville venete. Risultano ferite in modo lieve due persone che erano a bordo del battello. Altre due sono state portate in ospedale a scopo precauzionale.

Secondo le prime ricostruzioni la nave «Opera» era in attracco al molo di San Basilio, quando avrebbe tamponato sul lato di poppa il battello, anch’esso in fase di ormeggio: i rimorchiatori non sarebbero riusciti a contrastare lo scarrocciamento (il trascinamento dovuto alla corrente) dell’enorme nave da crociera, che è finita così contro il battello e la banchina a San Basilio-Zattere. La prima ipotesi è la rottura del cavo di traino che lega la nave ad uno dei rimorchiatori che la trainano fino alla Marittima.

