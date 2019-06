L’Associazione Culturale Sirentum inaugura una nuova stagione di conferenze, ricerche e nuove proposte per la Penisola Sorrentina e il Golfo di Napoli.

Gli incontri si svolgeranno dal 7 giugno al 27 settembre a Vico Equense, i primi tre incontri saranno ospitati presso la Sala delle Colonne del complesso Trinità e Paradiso e per la restante parte presso la chiesa S.S. Annunziata.