In questi ultimi giorni abbiamo goduto di una breve tregua termica che ci ha fatto respirare dopo le alte temperature avute fino a giovedì scorso. Ma la situazione sta per cambiare nuovamente ed il caldo torrido sta per tornare su tutta la Campania. Infatti, a partire da venerdì 21 giugno tutta l’Italia sarà colpita da un’ondata di caldo proveniente dall’Africa che farà schizzare le temperature verso l’alto soprattutto al Sud dove si toccheranno punte di 40°C. Ma la situazione sembra destinata a peggiorare tra lunedì 24 e giovedì 27 giugno quando in Campania la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere anche i 47°C. Si raccomanda, quindi, di evitare di uscire nelle ore più calde e di adottare tutte le misure precauzionali per le categorie più a rischio, ossia bambini, anziani e persone affette da particolari patologie. E’ fondamentale combattere il caldo bevendo molto e consumando cibi leggeri, prediligendo frutta e verdura.