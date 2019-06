Vandali distruggono le porte di un treno della Circumvesuviana diretto a Sorrento, stazione di Pompei invasa da duemila persone

Ancora una volta disagi e problemi sui treni della Circumvesuviana. Poco dopo mezzogiorno di oggi dei vandali hanno distrutto le porte di un treno della linea Napoli-Sorrento, al punto che il mezzo è stato costretto a fermarsi alla stazione di Pompei Scavi non potendo proseguire la sua corsa verso la penisola sorrentina. I circa 2000 viaggiatori che erano a bordo, tra turisti e pendolari, son dovuti scendere invadendo la stazione pompeiana. In tanti erano diretti agli scavi archeologici oppure al mare per trascorrere una domenica tranquilla ed ovviamente il malcontento si è fatto sentire e si è trasformato ben presto in rabbia, al punto da rendere necessario l’intervento di Polizia e Carabinieri che hanno cercato di mantenere una situazione di tranquillità. A causa delle alte temperature non sono mancati episodi di malore, soprattutto a persone anziane e bambini