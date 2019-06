Valeria Rianna, da Positano a Milano per studiare giurisprudenza con il mare della sua costiera nel cuore

Positano. Su “la Repubblica Milano” è comparsa un’intervista alla 23enne Valeria Rianna, amministratore dell’Amalfi Mobility Coast di Positano e figlia di Antonino Rianna. Valeria ha deciso di lasciare il suo paese in costiera amalfitana per inseguire il suo grande sogno e si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza presso la Statale di Milano. E’ una ragazza molto in gamba, appassionata di politica, calcio ed arte, con tanta voglia di imparare ed arricchire il suo bagaglio. Il prossimo marzo Valeria si laureerà ma nel frattempo continua la sua avventura di studi a Milano. Nell’intervista rilasciata a “la Repubblica” confessa che all’inizio i milanesi le sembravano delle creature un po’ strane, forse perché li conosceva poco. Ma con il tempo ha imparato che sotto la corazza anche loro hanno un cuore. E Milano alla fine l’ha conquistata anche perché, come lei stesso confessa, venendo da un paesino di tremila abitanti circa scoprire di avere tutti i servizi sotto casa le ha fatto amare subito la città. Oltre al fatto che Milano è assolutamente vivibile ed europea, piena di cultura e dove si ha la possibilità di conoscere infinite persone diverse. Ma dichiara anche di avere nostalgia della sua Positano e che le manca aprire la finestra al mattino e vedere il mare, ma Milano compensa il fatto di essere grigia con il colore delle persone che la vivono. Noi di Positanonews facciamo i nostri complimenti a Valeria e le auguriamo di poter realizzare tutti i suoi sogni in una brillante carriera ma portando sempre la sua Positano nel cuore.