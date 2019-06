Valentina Scannapieco: “Non è nato per fare soldi ma per creare bellezza”

Valentina Scannapieco, 29 anni, della Costiera Amalfitana è una delle concorrenti del Get your Rimini experience, la gara in cui si sfideranno 4 squadre nell’elaborazione di contenuti super creativi, like ed engagement per promuovere un territorio tutto da scoprire. La ragazza, illustratrice per riviste food come Gambero Rosso, autrice di Ricette della buonanotte e blogger di occhiovunque.it, è stata selezionata come social influencer nella squadra Food & Wine.

La competizione è iniziata lo scorso 5 giugno. E’ stata una settimana molto dinamica alla scoperta della tradizione enogastronomica romagnola. L’esito della gara si saprà verso settembre/ottobre e la squadra vincitrice sarà premiata al TTG.

La ragazza è stata anche autrice di un libro intitolato “Ricette della buonanotte”, il quale si presenta non solo come un ricettario illustrato ma anche come una sorta di fiaba della buonanotte. Una voglia di scrivere che nasce per esigenza, per la volontà di creare nuova bellezza e non per interesse personale.