Vacanze a Ravello per il portiere Jack Butland: invito a nozze in Costiera Amalfitana

La Costiera Amalfitana è meta preferita degli sportivi, si sa, molti calciatori sono già giunti sulla Divina per le vacanze oppure per dividere momenti speciali con il proprio partner. A Ravello è stato visto Jack Butland estremo difensore dello Stoke City e della nazionale inglese, che ieri era stato visto negli interni di Villa Rufolo, come invitato ad un matrimonio. Butland è cresciuto nel vivaio del Birmingham City. Nel 2014 diventa il titolare dello Stoke City in Premier League e le sue prestazioni convincono il CT della Nazionale inglese, Roy Hodgson, a convocarlo per l’Europeo 2012 come terzo portiere. L’esordio in Nazionale è proprio contro l’Italia, nell’amichevole di Berna vinta dai Three Lions per 2-1: attualmente è il secondo di Jordan Pickford.