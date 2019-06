Vacanze in Costiera per l’attrice Chelsea Kane

Pullulano i vip in Costiera Amalfitana, infatti un’altra artista del jetset internazionale, ha scelto la Divina per riposare lontano dai riflettori. La bionda Chelsea Kane, ha scelto l’Hotel Marmorata per il suo soggiorno, ma ha visitato anche le vicine Minori e Amalfi, rimanendo incantata dalla magia dei posti.



Disponibile con tutti per una foto, la 30enne star del piccolo schermo ha lasciato un segno della propria presenza nell’albergo ravellese, con scatti insieme allo staff del Marmorata. Momenti di questa vacanza sono stati condivisi anche su Instagram da parte della popolare cantante e attrice americana, che ha interpretato ruoli nelle serie di successo come CSI, Jonas, I maghi di Waverly, Summerland, Listen Up!, Drop Dead Diva, e One Tree Hill.