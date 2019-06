Vacanze a Capri e Positano per Laura Harrier, la famosa attrice di “Spider-Man: Homecoming”

L’attrice e modella statunitense Laura Harrier, famosa per il ruolo di Liz Allan in “Spider-Man: Homecoming”, sta trascorrendo le vacanze tra Capri e Positano, come dimostrano alcune foto sul proprio profilo instagram in cui appare in totale relax, baciata dal sole.

La sua carriera inizia come modellalavorando per diverse campagne pubblicitarie. Nel 2013 Nel 2013 entra nel cast della soap opera statunitense “Una vita da vivere”, dove ha interpretato il personaggio di Destiny Evans, sostituendo l’attrice Shenell Edmonds che aveva interpretato il personaggio tra il 2009 e il 2012.

Nel 2016 viene scelta come interprete dell’avvenente Liz, uscito nelle sale cinematografiche l’anno seguente.