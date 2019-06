Un’eccellenza tutta positanese: Ohimà Brasserie presenta il nuovo menù

Una carta di vini e di birre artigianali ben fornita, un bar studiato tanto quanto la cucina fanno di Ohimà Brasserie una delle perle del panorama ristorativo di Positano, una giovane realtà sita in via Cristoforo Colombo 17, dove gusto, estro e tradizione sono di casa.

Frutto della passione per l’ospitalità e la cucina dei proprietari Francesca e Luigi Collina, e dedicato alla loro mamma, Ohimà propone un’atmosfera curata e allo stesso tempo informale in una delle strade centrali della città.

“Abbiamo creato il nuovo menù raccogliendo ricette di tradizionali rendendole però contemporanee” ci racconta Luigi, il proprietario “i sapori sono quelli tipici della costiera e della Campania, ma proposti in maniera innovativa per essere gustati in modo inusuale”

Ad affiancare la cucina da quest’anno troverete anche un servizio cocktelleria con una drink list davvero fantasiosa e adatta sia all’aperitivo, alla cena che al dopocena: “abbiamo voluto proporre alla nostra clientela un servizio a tutto tondo a partire dall’aperitivo, i nostri ospiti hanno la possibilità di sorseggiare un calice di vino o un drink accompagnandoli con le nostre tapas o a uno dei piatti delle proposte per light lunch, adatti a chi vuole rifocillarsi con gusto nel pomeriggio, senza esagerare” continua Luigi.

“L’ingrediente è al centro della filosofia di Ohima brasserie, ogni elemento è frutto di una ricerca e di uno studio” ci racconta e alla domanda “ci parli di qualche piatto del nuovo menù?” ci sorride e ci risponde “ Non posso raccontarvi nulla, bisogna solo venire a provarli.”