UN ART COCKTAIL MAGICO A PRAIANO FRA LE SCULTURE DI RABARAMA

Praiano, 15 giugno 2019 – Una simbiosi magica fra opere d’arte

emozionanti, panorama da sogno, accoglienza sorridente e perfetta:

così può sintetizzarsi la mostra di Rabarama ospitata nel tardo

pomeriggio di ieri negli spazi del Piccolo Sant’Andrea Suite Hotel e

organizzata con maestria da Maria Mucciolo, di Italian Fine Art

Gallery, esclusivista dell’artista in Costiera Amalfitana.

Una presenza prestigiosa, quella di Rabarama (Paola Epifani) che,

da quasi trent’anni, è fra gli esponenti di punta dell’arte

contemporanea nazionale e internazionale. Un’artista di

straordinario carisma che ha fidelizzato un vasto pubblico: molte

delle sue opere, in vari formati, fino al monumentale, sono esposte

in Musei e in luoghi istituzionali o presenti nelle maggiori collezioni

private.

L’incontro si è svolto in un’atmosfera quanto mai suggestiva, su

un’ampia terrazza incastonata a picco su un panorama mozzafiato

fra mare e cielo. Un richiamo all’ispirazione sconfinata dell’artista,

testimoniate dalle sue opere esposte.

E’ stata un’occasione inedita per esplorare direttamente con

Rabarama il messaggio artistico delle sue sculture (9 in tutto quelle

presenti, di vari formati, tutti pezzi unici e preziosi), espresso nel

puzzle interiore, tipico dell’essere umano, che l’artista fa emergere

e plasma quale frammento del DNA originario. Un messaggio che le

ha conquistato un ruolo prestigioso nelle più importanti

manifestazioni d’arte contemporanea, fra cui la Biennale di Venezia.

All’insegna dell’informalità, l’artista ha incontrato i suoi estimatori,

dialogando con loro nell’accogliente clima del Cocktail Art,

organizzato dalla proprietà del “Piccolo Sant’Andrea”. Fra gli ospiti,

il presidente della Comunità ebraica di Venezia, Paolo Gnignati, il

vicesindaco di Positano, Francesco Fusco, il fotografo Vito Fusco e tanti altri.