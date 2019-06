Ufficializzata la Serie B 2019/20: la Juve Stabia a luglio va in ritiro a L’Aquila

Sono state ormai ufficializzate le 20 squadre che parteciperanno al campionato di Serie B 2019/2020. La Juve Stabia tornerà quindi a Trapani dopo il lungo testa a testa di quest’anno: i granata hanno battuto in finale playoff il Piacenza e sono volati in cadetteria passando per la porta di servizio. La trasferta più lunga del campionato sarà quella di Pordenone (che probabilmente giocherà ad Udine) mentre quella più vicina a Salerno nell’attesissimo derby con la Salernitana. Scontro anche con l’altra campana, il Benevento che in compagnia di Frosinone, Palermo e Chievo è sicuramente fra le pretedenti per il salto di categoria.

Terminate i playoff e playout, e salvo stravolgimenti della giustizia sportiva, saranno queste le 20 squadre per la prossima serie B. La Juve Stabia, tuttavia, darà il via alla nuova stagione fra un mese circa quando ripartirà il ritiro precampionato in Abruzzo. Smentite le voci che volevano le vespe a Roma o a Fiuggi, gli uomini di Caserta partiranno per L’Aquila verso metà luglio. Poche novità sul fronte acquisti: il ds Ciro Polito ha chiuso per l’arrivo a Castellammare di Addae mentre è quasi fatta per Germoni che dovrebbe essere rimandato in prestito dalla Lazio. La società vorrebbe inoltre strappare la riconferma di Salvatore Elia dall’Atalanta mentre si seguono diverse piste.