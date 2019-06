UFFICIALE: Sarà a Rivisondoli il ritiro estivo della Juve Stabia. Ecco il programma previsto

La Juve Stabia andrà in ritiro a Rivisondoli, in Abruzzo. Lo comunica la società attraverso il proprio sito Web ufficiale. Il raduno è previsto il 15 luglio a Castellammare dove si terranno i primi test atletici, per poi partire il giorno 17 alla volta di Rivisondoli, dove la squadra di Fabio Caserta vi rimarrà fino al 31 luglio.

Durante la permanenza in Abruzzo, le Vespe saranno impegnate in alcune partite amichevoli, il cui programma deve essere ancora stabilito. Tutti gli allenamenti si svolgeranno allo stadio comunale di Rivisondoli.