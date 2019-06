Udienza conclusiva del processo per rissa che vedeva accusati tre giovani della penisola sorrentina, tutti assolti con formula piena

Questa mattina si è tenuta l’udienza conclusiva del processo per rissa nei confronti del 27enne C.M. di Sant’Agnello (difeso dall’Avv. P. Astarita), del 25enne P.P. di Piano di Sorrento e del 30enne F.I. di Sant’Agnello (entrambi assistiti dall’Avv. S. Caputo). Gravi i capi d’accusa, soprattutto per la recidività di uno dei contendenti già conosciuto dalla polizia giudiziaria per altri reati. Posizione ancor più pesante per l’imputato F.I. resosi colpevole per lesioni aggravate su C.M. in quanto quest’ultimo, a seguito di una forte colluttazione, ha riportato la sottrazione di una parte dell’ orecchio causata da un morso violento. I fatti risalgono al 1 novembre 2014. I tre ragazzi nelle prime ore del mattino, fuori ad un noto by-night sorrentino posto in zona collinare, vennero tremendamente alle mani con gravi lesioni giudicate guaribili dal nosocomio di Santa Maria delle Grazie in Sorrento in 20 giorni. Particolarmente delicata la posizione del giovane santanellese difeso dall’Avv. Salvatore Caputo che ha smontato le accuse riportate. Un processo conclusosi dopo 5 anni ed un’istruttoria in cui venivano impegnati più di dieci testi. Il Pubblico Ministero chiede procedersi con un anno di reclusione, ma il giudice Cozzitorto sentenzia con l’assoluzione in formula piena per tutti e tre gli imputati perché il fatto non costituisce reato.