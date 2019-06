di Enrico Di Palma

Faito, un nome e cinque lettere, un posto da non trascurare e sottovalutare, un polmone verde da amare. Con questo intento le Parrocchie, come ormai da tanti anni a questa parte, hanno voluto lasciare il segno e far capire che ci sono. Quest’anno con un tema ancor più specifico che deve essere caro a tutti, l’ambiente, con un bello slogan: “AmbientiAMOci!”.

Giornata all’insegna, oltre del gran caldo, di una marea umana di giovani che si sono riversati al Centro Sportivo di Monte Faito per passare un tempo insieme in totale spensieratezza, fatto di bagni nella grande e fresca piscina, giochi, gioia, e tanto divertimento.

Una formula davvero completa e consolidata, quella dell’Unità Pastorale. Le Parrocchie hanno ben capito che soltanto unendo le forze si possono organizzare tanti bei momenti insieme. Riunendo le idee, forza animatori, sacerdoti e ragazzi, tutto può diventare più semplice e perfetto. L’esempio più lampante sarà sicuramente il prossimo Campo Lavoro che gli educatori dell’UP 5 vivranno in Albania.

È difficile riassumere in poche righe ciò che tutti hanno vissuto martedì. La gioia che traspariva nel volto dei Giovani e di molti loro genitori è stata speciale ed immensa!

Ognuno ha vissuto a modo suo questi momenti, come se fossero una festa: alcuni ragazzi sono saliti a piedi di buon mattino da Massaquano.

Pullman, auto, Funivia pieni zeppi della purezza che contraddistingue il nostro futuro. Toccate le oltre 300 presenze. Un appuntamento che deve diventare ormai abitudinario ogni anno.

L’inno dell’estate ha poi riassunto egregiamente il tutto. Per non parlare delle magliette indossate da tutti gli educatori di Vico, con un motto che deve essere il motivo di vita e di scelta di ognuno di noi che dona il proprio tempo per i più giovani: “Io sarò con te ovunque andrai”. Grazie per questa bella esperienza insieme! Grazie Unità Pastorale Vico Equense!