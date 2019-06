Villa Fondi, a well known museum, is home to the great history of the Roman influence in Italy.The museum inside the Villa, also houses some of the best preserved roman artwork. Everything from tiles, to pots can be seen inside the museum. Aside from having beautiful scenery of what roman life would have looked like, Villa Fondi is also a popular place to be married at. Couples celebrate their love by saying “I do” in front of friends, family, and gorgeous views.This magical place overlooks the Mediterranean Sea off of a steep cliff that provides for stunning views of the sea as well as the sunset. With gorgeous views of the sea in front of you, and impressive Italian history behind you, it seems an amazing place to be married at.

Villa Fondi, un famoso museo, ospita la grande storia dell’influenza romana in Italia. Il museo all’interno della Villa ospita anche alcune delle opere d’arte romane meglio conservate. Tutto dalle piastrelle, ai vasi può essere visto all’interno del museo. Oltre ad avere uno splendido scenario di come sarebbe stata la vita romana, Villa Fondi è anche un luogo popolare dove sposarsi. Le coppie celebrano il loro amore dicendo “Lo voglio” di fronte ad amici, familiari e splendidi panorami. Questo luogo magico si affaccia sul Mar Mediterraneo al largo di una ripida scogliera che offre splendide viste sul mare e sul tramonto. Con una splendida vista sul mare di fronte a te e una storia italiana alle tue spalle, sembra un posto meraviglioso dove sposarsi.

Lauren Peters