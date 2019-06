“UNA TRESCA CON LA TIPA NELLA VASCA…” RICORDANDO ANDREA PINCKETS

SORRENTO E PIAZZA LAURO

Come scritto da Andrea Pinckets…

A Sorrento si può come scrisse lo scrittore milanese nel suo ultimo romanzo…

“Una tresca con la tipa nella vasca…” il sogno di tanti ospiti sorrentini.

Riflessioni da cittadino…

Ci voleva un concorso pubblico rivolto ai giovani studenti delle scuole d’arte in Italia, premiare un progetto o una “scultura” realizzata da “schizzo” di un giovane e promettente artista dell’istituto Francesco Grandi di Sorrento.

Le scuole dimenticate e giovani senza futuro.

A Sorrento nulla si può…soprattutto in politica non si può . Politici che vendono progetti di arte moderna senza conoscenza del vecchio e del nuovo.

Il problema è che ci sta il potere contrattuale di funzionari al servizio di gruppi d’interesse a decidere sul futuro e su arte e bellezza di una città. I contenziosi aumentano e le denunce fioccano per mancanza di trasparenza amministrativa.

Una città morta senza idee ed appiattita a logiche affaristiche.Grave il problema inquinamento. Prossimamente Sorrento soffocata dallo smog e da ingorghi giornalieri.

In nove anni si ritorna indietro e il futuro dei nostri figli a rischio di tutto.

Droghe alcool smog microcriminalità ed altro.

“Ubriachi di false promesse e di virtuali felicità non solo tecnologiche”.

L’ARTE è improvvisazione…

La fontana della discordia è simbolo dell’improvvisazione politica. Fallimento del secondo mandato di un sindaco e del gruppo di esperti che decantano il bello e sono protagonisti di progetti faraonici.

Progetti e simpatie di autonomie leghiste.

Senza vergogna inaugurano un opera che non solleva le sofferenze commerciali dei negozianti.

Fondi pubblici sciupati e la piazza muore ogni giorno.

Il commercio a Piazza LAURO langue e muore …

La clientela a bagnomaria senza riviera e tickets..

Foto dal web: Amico G.D’Esposito