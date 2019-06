COME TRASFORMARE UNA VASCA IN FONTANA (TORNA A SURRIENTO)

Sorrento. Riceviamo e pubblichiamo una riflessione di Francesco Gargiulo , mentre imperversano i video di turisti e bambini che usano la vasca di Piazza Lauro per bagnarsi piedi o nuotatina.

Premetto che non sono un architetto e non ho titolo per entrare nel merito del progetto. La mia osservazione è spinta solamente dal mio attaccamento verso la mia terra- Visto che ormai anche a causa della mancanza di divieti o di sorveglianza “La vasca” è continuamente oltraggiata io penserei d’inserire una sirene come simbolo di Sorrento sulla base un pentagramma sempre in bronzo o altro materiale secondo cosa ne pensino i tecnici, con il pentagramma delle note di Torna a A Surrient considerato che siamo di fronte alla stazione,dove è collocato il busto di De Curtis autore della canzone, mettere in moto l’usanza di gettare una monetina per augurasi il ritorno a Sorrento. Sicuramente ci sarà chi dirà cosi i Room invece di sedersi per strada e aspettare l’elemosina andrebbero a raccogliere le monete dalla fontana. Trasformata la vasca in fontana ci vorrebbe una recinzione o una vigilanza. Cosa ne pensate ?