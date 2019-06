Tramonti, senso unico alternato per lavori su SP2. Le disposizioni

La Provincia di Salerno, per consentire lo svolgimento dei lavori relativi al “Grande Progetto” (rete fognaria e impianti di depurazione), ha disposto, con l’Ordinanza numero 150 del 24/06/2019, la chiusura totale diurna e il senso unico alternato notturno sulla SP 2b dal km 11+500 al km 12+500, punto in cui le operazioni di scavo necessitano dell’utilizzo di buona parte della carreggiata (fraz. Campinola, dopo l’Autofficina Giordano, in direzione Maiori), dal 26 giugno al 12 luglio 2019.

In particolare, fatta eccezione per il sabato e la domenica, la circolazione sarà regolata nel modo seguente:

– dalle ore 07,00 alle ore 19,00 – chiusura totale al transito;

– dalle ore 19,00 alle ore 07,00 del giorno successivo – senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

Percorso alternativo per entrambi i sensi di marcia: S.P. 1 Chiunzi–Polvica ed SP 141 Polvica–Pietre di Tramonti.

In accordo con le disposizioni provinciali, la Sita ha disposto che nel periodo sopra indicato i servizi di collegamento in transito tra Tramonti e Maiori con passaggio per via Campinola e viceversa seguiranno, per entrambi i sensi di marcia, il seguente percorso alternativo: Chiunzi –B. Cesarano – Cesarano – Pietre – Polvica – Maiori.