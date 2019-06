Tramonti, pizza “rock” per gli MK Ultra dagli States alla corte di Francesco e Pamela

Ospiti internazionali nella bella Tramonti, il paese nella montiera della Costa d’Amalfi. La pizza e l’enogastronomia slow da “rock” della Trattoria San Francisco di Francesco Maiorano e Pamela Viggiano, ha conquistato i palati della band statunitense degli MK Ultra, proveniente da Los Angeles. Questo rocker non sta passando inosservato nel panorama musicale americano ed internazionale, vantando infatti collaborazioni con artisti di spessore come i Queen of the Stone Age, Madonna, i Green Day e My Chemical Romance.

Un artista senza paura, dalla particolare biografia (è sopravvissuto ad un incidente a catena di 13 auto, restando in coma per due anni), che l’hanno portato all’ascesa musicale con il singolo The Hollywood Holocaust EP (2017) e l’album Generation Dead, realizzati con Thorn Panunzio (produttore di U2, John Lennon, e i Rolling Stones) e Bob Ring (David Bowie e Lou Reed). MK Ultra con la propria etichetta Ultra Recordings vanta l’inserimento nella top ten radio del singolo Killing Angels, la vittoria del “Best Live Performer” ai Los Angeles Music Awards (il più grande evento dopo i Grammy). MK Ultra attualmente risiede a Londra, dove è supportato da una band ed è in procinto di realizzare una tournée in Europa.

Un ospite non banale per il locale tramontano che propone una cucina a chilometro zero, con piatti stagionali. Il ristorante di Francesco e Pamela continua a riscuotere un grande successo, con un importante citazione su Repubblica, ma anche con creazioni sempre interessanti e in linea con la tradizione culinaria di Tramonti, come quella presentata di recente alla Festa in Condotta dell’Agro Nocerino Sarnese: il “Street Pork”, un panino artigianale con farina uno e zero dei Molini Pizzuti, crema di broccoli Aprilatico di Paternopoli e sbriciolata di salsiccia Artigianale di Tramonti della Macelleria Tagliamonte.