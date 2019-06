Tramonti, nominata la nuova giunta: Savino vicesindaco, sorpresa Palladino assessore esterno

Arrivano finalmente le nomine della nuova giunta comunale nel comune di Tramonti. Ad una settimana dal voto il neoeletto sindaco Domenico Amatruda, ha proceduto a nominare i componenti del futuro esecutivo, che si appresterà a governare il paese collinare della Costiera Amalfitana per i prossimi cinque anni. Proprio nella giornata di ieri, il gruppo di minoranza “SiAmo Tramonti” con un post sulla fanpage di Facebook, scriveva che la giunta comunale non era giunta ancora in porto, nonostante il pesante risultato elettorale ottenuto.

I componenti della nuova giunta

Tra conferme e volti nuovi, la futura giunta sarà composta da Vincenzo Savino che assolverà il ruolo di vicesindaco, poi Assunta Siani, Paolo Campanile e Anastasia Palladino, quest’ultima nominata assessore esterno. Le deleghe assegnate dal primo cittadino ai quattro assessori sono di Governance del Territorio a Vincenzo Savino, Famiglia e manifestazioni ad Assunta Siani, Politiche Giovanili e Politiche Sociali a Paolo Campanile e Istruzione e Comunicazione ad Anastasia Palladino. Vera e propria sorpresa sembra essere quest’ultima nomina, essendo la Palladino tra i non eletti a consigliere: qualcuno nel gruppo consiliare eletto passerà la mano? Lo sapremo presto, con tutte le ufficialità che accompagnano il consiglio comunale di insediamento.