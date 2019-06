Tramonti, Costiera amalfitana. Oggi pomeriggio si è insediato il nuovo consiglio comunale guidato dal primo cittadino Domenico Amatruda (visibilmente emozionato), eletto con 1886 voti per “Tramonti Democratica” avendo la meglio sull’avversario politico Domenico Guida, che ha ricevuto 816 voti con “Siamo Tramonti”. Nell’aula consiliare tantissime le persone presenti, anche non residenti. Ecco tutti i componenti del nuovo Consiglio Comunale. Per la maggioranza Vincenzo Savino (il più votato), Assunta Siani, Arianna Fortiguerra, Antonio Giordano (ex sindaco), Fortunato Amatruda, Rosa Amodio, Paolo Campanile, Luigi D’Antuono e Pietro Belfiore Giordano. Per la minoranza Domenico Guida, Emilio Giordano, Giovanni Pesacane ed Alfonso Giordano (quest’ultimo assente per motivi di salute ed al quale il sindaco ha formulato gli auguri di buona guarigione all’apertura del consiglio). Alla nuova amministrazione formuliamo i nostri auguri per un lavoro proficuo.

Si ringrazia Valeria Civale per le foto ed il video in esclusiva.