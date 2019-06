Tramonti, incidente sulla SP2: scontro frontale tra due vetture

Tremendo incidente nella serata di ieri a Tramonti. Proprio sulla SP2, in località Novella, due auto si sono scontrate violentemente in un frontale che poteva costare caro ad entrambi gli automobilisti. Un impatto impressionante che ha visto distruggersi le due vetture.

Come è normale che sia si è venuto a creare un caos allucinante per quanto riguarda la viabilità: in attesa dei soccorsi, le auto in entrambe le direzioni hanno continuato ad arrivare, mentre la circolazione era letteralmente bloccata. Intervenuti successivamente sul posto i Vigili del Fuoco di Maiori e i Carabinieri di Tramonti per i rilievi di rito: ancora da capire le cause che hanno portato all’impatto tra i due mezzi. Intervenuti anche i sanitari del 118 ma sembra che nessuno si sia ferito gravemente.