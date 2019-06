Inaugurato ieri sera a Tramonti l’Agriturismo Antichi Sapori, con la rinomata cucina di chef Giuseppe Francese e la saggia selezione di vini della sommelier Antonietta Mandara che trova “casa” in magnifico posto immerso nel verde, un luogo di pace dove distendere la mente e lo spirito lontani dal logorio della vita moderna, gratificati da sapori unici e un’accoglienza veramente calorosa. Una location senza dubbio vocata al concept di ristorazione portata avanti dai proprietari, all’occhio è infatti balzato un bellissimo angolo con erbe aromatiche, con cui Giuseppe Francese, a nostro parere uno dei migliori chef della Costa d’Amalfi, impreziosisce le proprie creazioni culinarie, che valorizzano i prodotti a chilometro zero del territorio. Bellissima è la cantina dell’Agriturismo, il luogo magico e principe per gli amanti della buona cucina, dove troviamo un eccellente selezione di vini locali e regionali, insieme ad una produzione della casa. Finalmente dopo tanto lavoro e sacrifici, Giuseppe e Antonietta con tanta passione sono riusciti a concretizzare il sogno di dar vita ad un luogo in cui natura e enogastronomia entrano in simbiosi, proseguendo il proprio percorso nel fornire all’ospite un viaggio esperienziale, nei canoni del turismo contemporaneo: questa struttura rafforza ancora di più tale concezione, arricchendo una terra generosa come quella di Tramonti. Calorosi auguri da tutta la Redazione di Positanonews!

