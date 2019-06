Tramonti, domani 21 giugno consiglio comunale urgente: si approva progetto per bando GAL

A Tramonti convocato il consiglio comunale in sessione d’urgenza per domani 21 giugno alle ore 18, nell’aula consiliare della Casa Comunale. Unico ordine del giorno è “l’approvazione del schema di convenzione per la predisposizione, la candidatura a finanziamento, la realizzazione e la gestione integrata e coordinata del progetto “Alla riscoperta dei Lattari tra tradizione ed innovazione. Percorsi di bike trekking Corbara Tramonti Scala”, per la partecipazione al bando pubblico del Gruppo Azione Locale (GAL).

Tale progetto sarà candidato al finanziamento nella misura 7.5.1, ossia “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala”: il bando serve a finanziare investimenti pubblici in infrastrutture ricreative, centri di accoglienza ed informazione per la valorizzazione dal punto di vista turistico del territorio, accedendo ai fondi predisposti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/20. La presentazione della Domanda di sostegno al Gal Terra Protetta è prevista per il 24 giugno, quindi c’è urgenza per tale scadenza.