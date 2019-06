Tramonti, dal 24 giugno scatta il divieto di accensione di fuochi all’aperto

Il Comune di Tramonti quest’oggi (20 giugno) con ordinanza n. 45 del sindaco Domenico Amatruda, ha disposto il divieto di accensione di qualsiasi forma di fuochi all’aperto in tutto il territorio comunale, dal 24 giugno al 30 settembre. Tale provvedimento giunge con il recepimento del decreto n. 51 del 13 giugno scorso emesso dalla Giunta Regionale della Campania, che dichiara lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Campania dal 15 giugno al 30 settembre. L’Ente ricorda che oggi è l’ultimo giorno utile per l’accensione dei fuochi.

Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa da €50,00 a €500,00.