Tramonti, confusione sugli orari della Sita: quali sono quelli in vigore?

Fino a ieri c’è stata una grande confusione sugli orari della linea Sita Maiori-Tramonti-Nocera. Corse mancanti, confusione tra vecchi e nuovi orari, questi sono i disagi che hanno vissuto i pendolari di Tramonti, molti addirittura non erano informati dell’adozione di un nuovo calendario, comunicato dal Comune di Tramonti. In realtà sembrerebbe che nemmeno gli addetti ai lavori dell’azienda di trasporto pubblico, erano stati messi al corrente delle corse che sono state adeguate allo stazionamento nella frazione di Corsano: il capolinea di Amalfi nella giornata di ieri, ci ha detto non aver ricevuto alcun orario. Quello dei trasporti interni è stato uno dei temi caldi dell’ultima campagna elettorale delle comunali, ed è stato in piena campagna elettorale che l’amministrazione aveva annunciato l’adozione di corse nei giorni festivi, dirette ad Amalfi, incluse nell’orario che sarebbe entrato in vigore a partire dal 26 maggio. Volendo risolvere ogni dubbio di tanti pendolari, possiamo concludere che allo stato attuale la Sita Sud, ha recepito gli orari comunicati in precedenza dal comune (sotto), validi fino al 10 giugno, data in cui subentreranno quelli delle corse estive, infatti sono tutt’ora già consultabili dal portale web della Sita Sud.